В США собрались утилизировать снаряды с обеднённым ураном для авиационных пушек GAU-8 и танков

В США изучается вопрос утилизации 35,7 млн (!) боеприпасов с сердечниками из обеднённого урана, использовавшимися для нужд боевой авиации. Речь в первую очередь идёт о боеприпасах к 30-мм авиационной пушке. Это принятая на вооружение в США 7-ствольная вращающаяся пушка GAU-8/A Avenger ("Мститель").

Источник изображения: topwar.ru

Пушка GAU-8/A устанавливается на штурмовиках А-10. В своё время эти штурмовики активно использовали боеприпасы с сердечниками из обеднённого урана (ОУ) при бомбардировках Югославии. Отголоски применения таких авиационных снарядов в сербских городах слышны по сей день.

Помимо авиационных боеприпасов с ОУ в США планируют провести утилизацию бронебойных танковых снарядов калибров 105 и 120 мм. Эти снаряды также отличаются использованием обеднённого урана.

В американских СМИ сообщается, что параметры тендера на утилизацию огромного числа боеприпасов с ОУ в США был размещён несколько дней назад. В документе представлена номенклатура боеприпасов, которые Пентагон планирует утилизировать. Они хранятся на 8-ми арсеналах американской армии, включая армейские склады Хоторн, склады завода по производству боеприпасов МакАлистер, арсенал Туил, центр хранения боеприпасов Эннистон и др.

Пока не сообщается, какую сумму планирует потратить Пентагон для утилизации этого огромного арсенала снарядов с ОУ.