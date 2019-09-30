В Китае: Российская система военного образования вышла из стагнации

В китайской прессе вышел материал, который рассказывает о системе подготовки будущих офицеров в российских вузах.

Источник изображения: ВК/ВУНЦ ВВС "ВВА"

Автор первым делом отмечает, что "российская система военного образования вышла из стагнации". Так, китайским читателям рассказывается, что в течение нескольких лет в ряде военных учебных заведений России шли тотальные сокращения: вузы или отдельные факультеты либо расформировывались, либо объединялись друг с другом. Также добавляется, что по некоторым военным специальностям набор на несколько лет в РФ останавливался вовсе. В российской версии этого носило громкое название "оптимизация".

В китайской прессе, ссылаясь на данные российского министерства обороны, рассказывают, что теперь по многим направлением восстановлены прежние объёмы набора курсантов.

Из материала в китайской прессе:

В этом году российские военные учебные заведения выпустили более 17 тыс. курсантов (сержантов и офицеров), в том числе это выпускники средних специальных учебных заведений. Это показывает, что после многих лет стагнации или даже регресса российское военное образование возрождает прошлые позиции, которые во многом были утрачены.

Также отмечается, что многие китайские военнослужащие ранее проходили подготовку в российских военных вузах, включая дополнительную подготовку по эксплуатации российских вооружений, закупаемых для нужд НОАК.

Примечательно, что на проблемы с российским военным образованием обращали внимание даже за рубежом.