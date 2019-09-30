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30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый радиолокационный комплекс с необычным именем поступит на вооружение ЮВО в Волгоградской области.

В мотострелковое соединение Южного военного округа, которое дислоцируется в Волгоградской области, до конца текущего года на вооружение поступит новый контрбатарейный радиолокационный комплекс (РЛК) контроля стрельбы "Зоопарк", сообщает "МТВ.ОНЛАЙН" со ссылкой на "Городские вести".

В специализацию радиолокационного комплекса "Зоопарк" входит разведка огневых позиций ракетно-артиллерийских средств противника. В частности, минометных и артиллерийских позиций, позиций РСЗО, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО. Комплекс "Зоопарк-1" способен выполнять расчет траекторий ракет и снарядов, имеет возможность корректировать огонь своих артиллерийских средств, следить за воздушным пространством и осуществлять контроль за беспилотными летательными аппаратами.

Уникальность станции заключается в возможности одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. И даже массированный обстрел новому комплексу не помеха: его система все равно способна дать распределенные целеуказания на уничтожение позиций противника.

Другие технические характеристики "Зоопарка" также впечатляют. Так, время развертывания и свертывания РЛК без выхода экипажа занимает не более 5 минут. По суше комплекс способен развивать скорость до 60 км/ч. При этом он способен преодолевать водные преграды вплавь, и проходить по дорогам любого типа.

Комплекс в состоянии работать на высотах до 3000 м над уровнем моря, при воздействии любых видов осадков, пыли и сильного ветра до 30 м/с.

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2 комментария
№1
30.09.2019 08:22
Все хорошо, но таких Зоопарков должно быть несколько десятков, по числу артиллерийских и реактивных дивизионов...
0
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№2
30.09.2019 08:27
Было бы неплохо чтобы "Зоопарк" мог и ЦУ войсковым средствам ПВО выдавать. В режиме телеметрии. Таким как "Стрела", "Сосна" и "Деривация-СВ".
РЛС "Торов", "Тунгусок" и "Панцирей" он скорее всего также првосходит. Так что и им тоже.
0
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