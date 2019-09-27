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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили о расширении возможностей базы ВМФ в Тартусе за счет открытия судоремонтного комплекса

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Разгрузка судов в Тартусе
Разгрузка судов в Тартусе (Сирия) под дымовой и аэрозольной завесой.
Источник изображения: rg.ru

Тартус. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - На базе Военно-морского флота РФ в сирийском порту Тартус создан судоремонтный центр, сообщили российские военные.

"Судоремонтная мастерская занимает 2,1 тыс. кв. м. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус. Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать", - сказал журналистам в четверг заместитель командира российского оперативного командования в дальней морской зоне Евгений Гущин.

Он назвал основные задачи судоремонтного комплекса: оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования.

Гущин заявил, что судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
Сирия
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Ядерный щит
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