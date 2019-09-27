"Это оружие архаичное и дефектное" - военные Нигерии жалуются на Т-72 и ЗСУ "Шилка"

Нигерийская армия несет серьезные потери в ходе происходящих в северо-восточной части государства боевых столкновений с экстремистами из организации "Боко Харам" – одной из террористических структур ИГИЛ (запрещена в РФ). В качестве причины, вызывающей значительные жертвы, местные военные называют закупленную ранее устаревшую технику советского производства.

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Так, со слов офицеров, переброшенные на театр боевых действий ЗСУ-23-4 "Шилка" часто ломаются, "отказываясь" вести огонь в наиболее напряженные моменты боя.

Они зачастую не могут стрелять из-за поломок

- жалуются военные, указывая, что одну из "Шилок" террористы сумели даже захватить у армии.

При этом данная устаревшая техника, приобретенная еще в правление Шеху Шагари (президент Нигерии в 1979—1983 годах), была отремонтирована, несмотря на то, что многие детали к ней отсутствуют на рынке. "Архаичное и дефектное оружие" вызывает недовольство среди военных.

Пока мы сражаемся с террористами залатанными "Шилками", боевики используют новейшие технологии при нападении на нас

- отмечают офицеры, указывая, что боевики снаряжены очками ночного видения, тепловизорами и прочим современным оборудованием.

Не лучше ситуация выглядит с танками Т-72 "образца 1971 года", которые были закуплены главой государства Гудлак Джонатаном в преддверии президентских выборов 2015 года. Однако в рамках данной сделки запасные части поставлены не были. В итоге военные прибегали к "каннибализации", пока весь парк данных машин не вышел из строя.

Однако возникает вопрос: что на этом фоне мешает нигерийским военным провести модернизацию советских систем? Например, установить на те же "Шилки" ИК-оборудование, новые приводы наведения и снарядить их 23-мм бронебойными оперенными снарядами.