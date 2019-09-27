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27.09.2019
Военное обозрение

Тайвань обещает "расправиться" с китайскими танками Type99 с помощью "Абрамсов"

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M1A2T Abrams, которые, как ожидается, начнут прибывать на Тайвань с 2022 года, смогут "расправиться" с китайской ударной боевой техникой, такой как ОБТ Type 99 или легкий танк Type 63A. Об этом заявил начальник штаба тайваньской армии Ян Хай Мин.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент Минобороны страны планируется получение 108 единиц M1A2T общей стоимостью 1,3 млрд долларов. В соответствии с графиком поставок, предполагается заказать 18 новых танков в 2022 году, 18 в 2023 году, 28 в 2024 году, 30 в 2025 году и оставшиеся 14 в 2026 году.

Со слов Ян Хай Мина, данная модификация "Абрамса" обладает повышенным боевым потенциалом в сравнении с южнокорейской K2 Black Panther, японским Type 10 и китайским Type 99. Type 63A является средством проведения десантных атак НОАК и обладает меньшей огневой мощью.

Поэтому считается, что применение недавно заказанного американского оружия – "Абрамсов" в сочетании с истребителями F-16 – сорвет возможное китайское вторжение на остров и поможет "расправиться" даже с новейшими танками НОАК.

Отвечая на вопрос о планах по использованию конкретного вида топлива новым танковым парком, обозначенный военный указал, что оно может быть дизельным. Этому топливу отдается приоритет.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
M1 Abrams
ZTZ99
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