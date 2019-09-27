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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Борисов доложил Путину о разработке дополнительных мер поддержки ОПК на случай новых санкций

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Юрий БорисовФото с сайта Правительства РФ

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В России разработаны меры на случай введения новых санкций, которые затронут оборонно-промышленный комплекс страны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы", - заявил вице-премьер

По словам Борисова, срывов при исполнении гособоронзаказа из-за санкций нет.

Ведущие предприятия российского ОПК находятся под западными санкциями.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
Гособоронзаказ
Евросоюз
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