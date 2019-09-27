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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган указал на непоследовательность политики США в отношении закупок российских вооружений странами НАТО

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Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов (слева) рассказывает президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану о преимуществах новейших отечественных авиационных средств поражения. Фото предоста
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов (слева) рассказывает президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану о преимуществах новейших отечественных авиационных средств поражения. Фото предоставлено администрацией президента РФ.

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - США не придерживаются единого подхода в отношении поставок вооружений РФ странам НАТО, и по каким-то причинам отказывают в праве купить российские ПВО именно Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News, отрывки из которого в четверг приводит турецкая пресса.

Так, отметил Эрдоган, российские зенитные ракетные системы (ЗРС) есть на вооружении таких членов НАТО, как Греция, Болгария и Словакия. "То есть подобное оружие у этих стран воспринимается нормально, а как дело доходит до Турции, ситуация меняется. Интересно, почему?" - сказал он.

Он отметил, что Анкара в целях обороны нуждалась в поставках российских ЗРС С-400, и что эта сделка не должна ухудшать отношения между Турцией и США.

Кроме того, президент затронул вопрос об участии Анкары в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Эрдоган напомнил, что ранее 4 - 5 единиц F-35 были готовы для передачи Анкаре, однако возникли осложнения.

"В последний момент в Вашингтоне объявили, что передача самолетов не состоится. Подобный подход не подобает США как стратегическому партнеру Турции", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция является не покупателем F-35, а одной из девяти стран, участвующих в этой программе, причем Анкара уже успела перечислить на эту программу $1,4 млрд.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

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