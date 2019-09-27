Россия: обойдемся без авианосцев, лишь бы было оружие, чтобы их топить (Steigan, Норвегия)

Американцы неимоверно гордятся своим авианосным флотом. Но правила игры уже изменились, и некогда непотопляемым кораблям теперь нечем ответить на удар новейших ракет. Россия, как и Китай, избрала более современный путь: она развивает оружие, способное потопить чужую авианосную группу, пишет Пол Стейган.

США тратят на вооружение больше, чем следующие десять стран вместе взятые. Россия в этом списке - лишь на пятом месте: за целый год она тратит на военные нужды столько, сколько США всего за месяц. Почему так происходит, российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил в интервью "Московскому комсомольцу".

"Гигантские деньги тратятся США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии против нашей страны. А это несравненно дешевле и эффективнее!" - заявил Шойгу.

Все указывает на то, что Россия - наряду с Китаем - разрабатывает оружие, которое сможет потопить целую американскую авианосную группу. Речь идет в том числе о гиперзвуковых ракетах большой дальности, которые развивают скорость, до десяти раз превышающую скорость звука. Таким образом, могучие и некогда считавшиеся непотопляемые авианосцы на глазах превращаются в "хромых уток", которым нечем ответить на гиперзвуковой удар. Стоимость авианосца "Джеральд Форд" (USS Gerald Ford) составляет 37,7 миллиарда долларов. Дорогой получится металлолом, если грянет война!

Речь идет и о гораздо более дешевом оружии типа крылатых ракет и беспилотников - вроде тех, что разрабатывает Иран. Иран утверждает, что в случае войны сможет топить американские авианосцы. И есть основания считать, что это не пустая бравада.

Атаки на нефтяные объекты изменили военные методы

Высокоточная и крайне разрушительная атака беспилотников и ракет на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, которую провернули повстанцы-хуситы, изменила методы ведения войны, пишет Патрик Кобёрн (Patrick Cockburn) из Unz Review.

Хуситы перевернули шахматную доску

По всей видимости, атака осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет нового типа: их хуситы впервые продемонстрировали в июле 2019 года.

Стоимость такого оружия составляет порядка 15 000 долларов, однако в поле видимости дорогостоящей саудовской обороны оно не попадает. Саудовская Аравия ежегодно тратит на вооружение по 82,9 миллиарда долларов, а недавно приобрела передовую американскую систему ПРО Patriot для защиты с воздуха. Но и это не помогло. "Патриоты" стоят по 3 миллиона долларов за штуку, но оказалось, что деньги выброшены на ветер.

Это перелом в ходе военно-стратегической партии.

Как пишет в своей статье Энтони Кордсман (Anthony Cordesman) из Центра стратегических и международных исследований (CSIS): "Забегая вперед, нападения на Саудовскую Аравию можно считать четким стратегическим предупреждением США, что их господство в воздушном пространстве над Персидским заливом и их монополия на атаки высокоточным оружием стремительно тают".

И ведь речь идет лишь о хуситах. Значительная часть их беспилотников сделаны по иранской технологии. Но сам Иран уже вышел на совсем другой уровень. Иран называют "мастером беспилотников", и недавно он продемонстрировал новые виды оружия.

Кобёрн пишет, что новизна ситуации заключается в том, что дешевые и маневренные беспилотники и крылатые ракеты беспрепятственно ударяют в цель, а дорогие ракетные системы не могут им помешать. Как в такой ситуации западным политикам оправдать покупку баснословно дорогих истребителей и других систем вооружения, если противник безнаказанно поставит шах и мат, выведя их из строя?

Китай создал новую бригаду, оснащенную ракетами средней дальности "Дунфэн" (Dong Feng 26). Эти ракеты считаются "убийцами авианосцев", и это лишь одна из многочисленных китайских разработок, которые ставят под сомнение всю морскую стратегию США.

А ведь у Китая есть и ракеты DF-21, которые тоже считаются угрозой американским авианосцам.

Свое оружие создает и Россия - например, ракету "Циркон", чья скорость превышает скорость звука в шесть раз. Кроме того, Россия разрабатывает подводные беспилотники, а это еще одна смертельная угроза для авианосцев.

Своими атаками хуситы не просто остановили половину саудовской нефтедобычи. Куда важнее, что они пробили огромную брешь в мифе о непобедимости США и их союзников. Они попросту перевернули шахматную доску и заявили, что правила отныне совсем другие. Бывший британский дипломат Алистер Крук (Alastair Crooke) назвал это "точечным ударом по авторитету США", и с ним трудно не согласиться.

Пол Стейган (Pl Steigan)