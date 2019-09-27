Рособоронэкспорт: предприятия ОПК Приморского края имеют большой экспортный потенциал

Один из cтроящихся для Египта боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении с оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 в цеху окончательной сборки ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), май 2017 года.

ЦАМТО, 26 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК "Ростех") и администрация Приморского края 25 сентября подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин и вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

Соглашение определяет основные параметры взаимодействия российского спецэкспортера и руководства региона. Соглашение нацелено на развитие научно-технического и производственного потенциала оборонных предприятий Приморского края, его экономического и социального развития. Также стороны намерены работать над увеличением объемов экспорта выпускаемой в крае продукции военного, специального, двойного и гражданского назначения в рамках реализации проектов военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Оборонные предприятия Приморского края стабильно занимают хорошие позиции по выпуску продукции, продвигаемой Рособоронэкспортом на мировой рынок. Только за последние несколько лет объем поставок произведенной здесь продукции составил около 1 млрд. долл. При этом мы с удовлетворением отмечаем высокий научный и технологический уровень производства региональных предприятий, их большой экспортный потенциал", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Предприятия Приморского края обладают хорошими перспективами для наращивания производства экспортоориентированной продукции. В частности, нельзя не отметить весомый вклад в ВТС России входящего в Госкорпорацию Ростех ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина", а также АО "Восточная верфь", где строятся такие современные корабли, как транспортно-десантное судно проекта 21820 "Дюгонь", малое гидрографическое судно проекта 19910, большой гидрографический катер проекта 19920 и противодиверсионный катер "Грачонок".

Кроме того, большие возможности для выхода на внешний рынок по линии военно-технического сотрудничества имеет приборостроительное предприятие ПАО "Дальприбор". Оно специализируется на разработке, серийном выпуске и ремонте гидроакустических систем и авиационных сбрасываемых средств поиска, а также приборного оборудования для оснащения воздушных и морских судов средствами мониторинга Мирового океана.

"Оборонная промышленность сегодня является драйвером развития высокотехнологичного производства в Приморском крае. Администрация оказывает всестороннюю поддержку этой отрасли и видит большие перспективы по качественному и количественному росту экспорта нашей продукции на внешние рынки по линии Рособоронэкспорта", – заявил вице-губернатор Приморского края Александра Костенко.

В соответствии с подписанным соглашением Рособоронэкспорт и администрация Приморского края будут всесторонне взаимодействовать по вопросам разработки экспортных предложений и программ, наращивания производства, проведения прикладных исследований, направленных на выпуск высокотехнологичной экспортоориентированной продукции, а также в области перспективных ноу-хау.

Кроме того, стороны готовы обсуждать меры поддержки предприятий, выпускающих продукцию для экспорта по линии ВТС, и совместно развивать межрегиональные связи с государственными органами Российской Федерации для повышения эффективности кооперационных отношений в рамках исполнения внешнеторговых контрактов Рособоронэкспорта с иностранными заказчиками.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".