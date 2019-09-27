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27.09.2019
Российская газета

Обновленный топливозаправщик Ил-78-2 выполнил первый полет

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Источник изображения: Gleb Osokin/Wikimedia.org

Модернизированный летающий танкер Ил-78-2 совершил первый полет в Жуковском. Машина готовится к выполнению  программы предварительных испытаний, сообщили в пресс-службе "Ильюшина".

- По проекту модернизации на самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, системы обороны и связи. Применены агрегаты, унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А. Увеличен срок службы Ил-78-2, - рассказал генеральный директор ПАО "ИЛ" Юрий Грудинин. К работам по модернизации самолета также привлекались специалисты ЭМЗ имени В.М. Мясищева.

Ил-78 - самолет-топливозаправщик ВКС России. При помощи трех заправочных агрегатов: два под крыльями и один в корме, - летающий танкер может снабжать топливом в воздухе самолеты фронтовой и дальней авиации. Небольшие самолеты: истребители, фронтовые бомбардировщики, - могут заправляться парами. Емкость топливных баков 126 тонн.

Тем временем

В рамках аналогичных работ ВКС России переданы два модернизированных военно-транспортных самолета Ил-76МД-М.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
Ил
ЭМЗ Мясищева
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