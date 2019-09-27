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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Первые пять спутников для проекта глобальной связи "Сфера" обойдутся почти в 15 млрд руб

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Почти 15 млрд рублей планируется выделить на создание первых пяти спутников "Экспресс-РВ" в рамках реализации проекта связи "Сфера", следует из проекта федерального бюджета на 2020г. и плановый период 2021-2022 гг., который опубликовал Минфин на портале regulation.gov.ru.

Согласно документам, выделение средств запланировано на 2022 год в размере 14,871 млрд рублей.

В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец" и ряд других систем связи и доступа в интернет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
SpaceX
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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