Войти
27.09.2019
Интерфакс-АВН

Кремль категорически несогласен со звучащими на Западе обвинениями России в нарушении ДРСМД

163
0
0
Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729
Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле отвергли обвинения со стороны НАТО в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности, возложив вину за прекращение действия договора на Вашингтон.

"Что касается НАТО, то мы категорически несогласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументированно обвинять в нарушении положений ДРСМД США", - добавил Песков.

Так он прокомментировал негативную реакцию НАТО на предложение Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. В альянсе заявили, что не доверяют такой инициативе.

25 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что получил письмо из России с предложением моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил "Интерфаксу" чиновник в аппарате альянса. "Это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)", - сказал источник.

Собеседник агентства сослался на слова официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску о том, что в этом предложении нет ничего нового, оно уже звучало раньше. "Пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8, это предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", - заявил источник.

В полученном "Интерфаксом" письменном комментарии Лунгеску говорится: "Важно вспомнить факты: Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия Договора о РСМД. Союзники по НАТО провели свою собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что это является нарушением Договора о РСМД".

"В течение более шести лет союзники пытались вернуть Россию к соответствию с Договором о РСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора. Все союзники согласились с тем, что ответные меры НАТО будут взвешенными, ответственными и предприняты скоординированным образом. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия", - заявила официальный представитель НАТО.

"Мы не хотим новой гонки вооружений и не собираемся развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - заявила Лунгеску.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.09.2019
Le Monde (Франция): диалог Париж-Москва и контроль над вооружениями в Европе
05.08.2019
ПВО недостаточно: эксперт предупредил об угрозе ракет США
05.07.2019
"Они допускают применение ядерного оружия"
18.02.2019
НАТО не будет размещать новые системы с ядерным оружием в Европе
22.10.2018
"Он нам мешает": почему США собрались выйти из РСМД
18.05.2018
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен