Кремль категорически несогласен со звучащими на Западе обвинениями России в нарушении ДРСМД

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле отвергли обвинения со стороны НАТО в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности, возложив вину за прекращение действия договора на Вашингтон.

"Что касается НАТО, то мы категорически несогласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументированно обвинять в нарушении положений ДРСМД США", - добавил Песков.

Так он прокомментировал негативную реакцию НАТО на предложение Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. В альянсе заявили, что не доверяют такой инициативе.

25 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что получил письмо из России с предложением моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил "Интерфаксу" чиновник в аппарате альянса. "Это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)", - сказал источник.

Собеседник агентства сослался на слова официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску о том, что в этом предложении нет ничего нового, оно уже звучало раньше. "Пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8, это предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", - заявил источник.

В полученном "Интерфаксом" письменном комментарии Лунгеску говорится: "Важно вспомнить факты: Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия Договора о РСМД. Союзники по НАТО провели свою собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что это является нарушением Договора о РСМД".

"В течение более шести лет союзники пытались вернуть Россию к соответствию с Договором о РСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора. Все союзники согласились с тем, что ответные меры НАТО будут взвешенными, ответственными и предприняты скоординированным образом. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия", - заявила официальный представитель НАТО.

"Мы не хотим новой гонки вооружений и не собираемся развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - заявила Лунгеску.