В Национальном центре управления обороной РФ состоялось заседание Комиссии Минобороны по инновационным проектам

ЦАМТО, 26 сентября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось заседание Комиссии Министерства обороны по инновационным проектам и технологиям.

Заседание проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны генерал-майора Андрея Гончарова.

Участники мероприятия выступили с докладами об инициативных разработках, выполняемых в интересах Вооруженных Сил, проектах, отобранных органами военного управления в рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2019", а также рассмотрели вопросы организации взаимодействия в части использования результатов, полученных в рамках научно-технологических программ, в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.

Участники заседания подвели итоги работы за истекший квартал. По ее результатам сформирован и утвержден перечень проектов, осуществляемых за счет средств организаций и частных инвесторов в интересах Министерства обороны Российской Федерации, включающий в себя 187 наименований.

В работе Комиссии приняли участие 59 представителей от 32 органов военного управления и заинтересованных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Комиссия сформирована в 2014 году на основании приказа министра обороны Российской Федерации. Ее задачей является решение комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.