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27.09.2019
ЦАМТО

На конференции в Санкт-Петербурге обсудили вопросы развития наземной инфраструктуры комплексов систем вооружения

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Санкт-Петербург. Архивное фото
Санкт-Петербург. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 26 сентября. В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге прошла всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы обеспечения функционирования и развития наземной инфраструктуры комплексов систем вооружения".

В мероприятии приняли участие более 20 организаций, среди которых ведущие проектные научно-исследовательские институты, военные и гражданские вузы страны, а также представители органов военного управления и Департамента строительства Минобороны России.

Конференция была организована представителями академии уже в третий раз и с каждым годом она набирает все большую популярность.

Цель конференции – обмен имеющимся опытом по улучшению функционирования зданий и сооружений, а также их инженерно-технических сетей, обобщение этого опыта и доведение результатов научных исследований до руководства органов военного управления и предприятий промышленности.

В ходе встречи по направлениям трех тематических секций было заслушано более 60 докладов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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