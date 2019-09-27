На конференции в Санкт-Петербурге обсудили вопросы развития наземной инфраструктуры комплексов систем вооружения

ЦАМТО, 26 сентября. В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге прошла всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы обеспечения функционирования и развития наземной инфраструктуры комплексов систем вооружения".

В мероприятии приняли участие более 20 организаций, среди которых ведущие проектные научно-исследовательские институты, военные и гражданские вузы страны, а также представители органов военного управления и Департамента строительства Минобороны России.

Конференция была организована представителями академии уже в третий раз и с каждым годом она набирает все большую популярность.

Цель конференции – обмен имеющимся опытом по улучшению функционирования зданий и сооружений, а также их инженерно-технических сетей, обобщение этого опыта и доведение результатов научных исследований до руководства органов военного управления и предприятий промышленности.

В ходе встречи по направлениям трех тематических секций было заслушано более 60 докладов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.