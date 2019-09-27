К полету первого астронавта ОАЭ издали пособие о времени молитв и постов на МКС

В пособии, например, рассказывается, как быть с ориентацией на Каабу в Мекке, в сторону которой молятся правоверные, учитывая, что МКС находится постоянно в движении

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправился в среду с Байконура. На пилотируемом корабле "Союз МС-15" к МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури.

Аль-Мансури первый в истории страны и третий из арабских государств человек в космосе. Еще в июне 2018 года Роскосмос и Космический центр им. Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете астронавта ОАЭ на МКС. Два кандидата в астронавты - военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султан аль-Нейади - прибыли для тренировок в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке в сентябре того же года. В конечном итоге аль-Мансури вошел в основной состав, аль-Нейади был назначен дублером.

Как молиться и поститься в космосе

Путешествие эмиратского астронавта продлится до 3 октября. Газета Khaleej Times в режиме реального времени ведет репортажи с Байконура, где с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") был произведен запуск. Специально к полету в космос Департамент исламских дел и благотворительности (религиозное правительственное агентство) издало ограниченным тиражом пособие о времени молитв и постов на МКС.

Дело в том, что находящаяся на высоте примерно в 350 км над Землей станция, двигаясь по орбите со скоростью 27700 км/ч, совершает в течение суток 15,5 оборота вокруг нашей планеты. И космонавты за 24 часа наблюдают примерно 16 заходов и 16 рассветов Солнца. По сути, один земной день от восхода до заката в космосе эквивалентен 92 минутам - именно столько занимает один виток вокруг Земли.

Пособие, которое выдали Хазаа аль-Мансури, его дублеру, а также всем желающим на Байконуре отвечает на следующие вопросы: придется ли аль-Мансури молиться каждые полтора часа, а ежедневный пятикратный намаз мусульманина, получается, выльется в 80 молитв в течение 24 часов? Как быть с ориентацией на Каабу в Мекке, в сторону которой молятся правоверные, учитывая, что МКС находится постоянно в движении, и что делать с воздержанием от пищи, если предписано держать пост полдня и в определенные часы утром на Земле, не получится ли, что пост астронавта сведется к нескольким минутам утром и еще 45 минутам, символизирующим половину космического дня? Особую сложность вызывает соблюдение поста в священный месяц Рамадан, когда мусульмане не принимают пищу в светлое время суток. Придется ли космонавту-мусульманину поститься в общей сложности 45 часов в месяц в космическом времени, что составляет около двух дней на земле? Или, лучше всего, им не молиться и не поститься, учитывая, что задача не до конца ясна?

Что взять на борт

Как удалось выяснить Khaleej Times, космонавтам разрешили взять на борт корабля 680 г личных вещей. Эмиратский астронавт взял с собой в космос Коран, шелковый флаг ОАЭ, 30 семян пустынного дерева гаф (Прозопис метелконосный, разновидность цветущего дерева семейства гороховых), немного еды, семейные фотографии, снимок первого президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна во время его встречи с тремя американскими астронавтами в 1976 году, а также книгу вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума "Мой рассказ" (Qissati)

Хазаа аль-Мансури

Первому астронавту из Эмиратов - 35 лет. По профессии он - военный летчик, в свое время был самым молодым пилотом истребителя F-16. О полете в космос мечтал с детства, поэтому и пошел учиться в Высшее летное училище им. Халифы бен Заида. Женат, отец четверых детей.

На борту МКС ему предстоит выполнить ряд экспериментов, в том числе для школьной программы, которые помогут учащимся изучить микрогравитацию. Часть экспериментов на борту МКС астронавт проведет в интересах не только космического агентства ОАЭ, но и Роскосмоса, NASA, Европейского космического агентства. Также у аль-Мансури запланировано проведение нескольких телемостов МКС-Дубай и сеансы любительской связи.

Его арабскими предшественниками в космосе стали саудовский принц, полковник ВВС королевства Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, совершивший полет в составе шаттла Discovery в 1985 году, и сирийский военный летчик Мухаммед Фарис, который в 1987 году в течение недели участвовал в работе экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Мир", за что был удостоен звания Героя Советского Союза.