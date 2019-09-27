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27.09.2019
ТАСС

NASA демонтирует комплекс, в котором находились на карантине побывавшие на Луне астронавты

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Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне.
Источник изображения: © NASA,

Сообщается, что лабораторный комплекс обветшал и не подлежит ремонту

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в начале 2020 года демонтирует лабораторию, в которой находился на карантине 50 лет назад экипаж американского космического корабля "Аполлон-11" - Нил Армстронг, Эдвин (Базз) Олдрин и Майкл Коллинз. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы NASA.

Лабораторный карантинный комплекс для астронавтов и доставленных с Луны образцов находится на территории Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Он был построен в 1967 году специально для того, чтобы в нем провели несколько дней на карантине члены экспедиции "Аполлон-11", вернувшиеся после полета на спутник Земли. Они находились там три недели, пока специалисты NASA не убедились, что астронавты не являются переносчиками опасных заболеваний. В это время ученые в комплексе изучали привезенные ими образцы лунного грунта.

Состояние лаборатории

Как отмечает агентство Associated Press, сейчас здание обветшало и не подлежит ремонту. В помещениях комплекса с потолка свисают оголенные провода, а на стенах образовалась плесень. В коридорах опасно находится в связи с тем, что потолки в них осыпаются. Многих предметов интерьера, оборудования, лабораторных принадлежностей не достает, так как сотрудники NASA забрали их себе в качестве сувениров.

С момента последнего пилотируемого полета на Луну в рамках программы "Аполлон" в 1972 году лабораторный комплекс использовался только для проектов, связанных с состоянием здоровья астронавтов. В 2015 году NASA провело финансовый аудит, по итогам которого было установлено, что проблемы структурного характера и неполадки с электричеством в здании комплекса исправить уже нельзя. Кроме того, отмечается в докладе, содержание зданий очень дорого обходится бюджету страны. Лаборатория не эксплуатируется уже около двух лет.

Управление заключило с компанией HDR Architecture контракт на $5,7 млн по демонтажу лаборатории и строительству нового комплекса. Сотрудники космического центра, отмечает AP, признавали, что им "больно смотреть", как историческое здание комплекса будут сносить. Они постараются сохранить детали интерьера и фасада лаборатории. Они будут размещены в парке у более энергоэффективного здания, которое будет построено на месте комплекса.

Первая высадка на Луну

Спускаемый аппарат американского корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, оставался на окололунной орбите в командном модуле.

В ходе последовавших полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну (за исключением "Аполлон -13" - прим. ТАСС), последняя из них - в 1972 году экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы "Аполлон" стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон" 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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США
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NASA
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