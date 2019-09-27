В Киргизии состоялось 20-е заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ

ЦАМТО, 26 сентября. В г.Чолпон-Ата в Киргизии под председательством начальника Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова состоялось 20-е заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ.

В работе Координационного комитета приняли участие начальники связи вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и впервые – представители Министерства обороны Республики Узбекистан.

Открывая заседание, генерал-полковник Халил Арсланов отметил, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств позволяет развивать взаимодействие по широкому спектру направлений, в том числе в интересах обеспечения управления национальными вооруженными силами, как одной из главных составляющих укрепления их обороноспособности, а также в борьбе с международным терроризмом.

Правовой основой такого взаимодействия является Концепция военного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств до 2020 года, утвержденная Советом глав государств СНГ.

С приветственным словом от имени Совета министров обороны государств-участников СНГ к членам Комитета обратился секретарь СМО СНГ генерал-майор Юрий Дашкин. Он подчеркнул, что деятельность Совета министров обороны и его рабочих органов приобретает все более практическую направленность, востребованную интересами безопасности стран Содружества. Секретариат, как основной рабочий орган Совета министров обороны, всегда оказывает поддержку Комитету и выступает за активное взаимодействие дружественных армий.

В ходе заседания Комитета его участники заслушали информацию представителей Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Сергея Слюсаря и полковника Евгения Юрьева о проведенных и планируемых мероприятиях в рамках развития совместной (объединенной) системы связи оборонных ведомств стран СНГ, а также о деятельности Координационного комитета в 2019 и в 2020 годах.

Немаловажное значение в развитии военного сотрудничества в рамках Координационного комитета придается практическим мероприятиям. Среди них совместные тренировки с узлами связи военных ведомств стран Содружества. Об этом в своем докладе рассказал начальник пункта управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Сергей Максименко.

В заключительной части заседания члены Комитета обсудили и наметили пути развития и совершенствования конкурса специалистов связи "Уверенный прием", который будет проходить в 2020 году в рамках очередных Армейских международных игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.