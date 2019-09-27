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27.09.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Австралии получили первую ББМ "Боксер"

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Источник изображения: Фото: Australia.MoD

ЦАМТО, 26 сентября. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс объявила о состоявшейся на базе в Брисбене церемонии передачи Вооруженным силам страны первой боевой разведывательной машины "Боксер".

По заявлению министра обороны, новые бронемашины с высокой защитой, огневой мощью и мобильностью обеспечат ВС Австралии возможности на уровне армий ведущих стран мира. Министр оборонной промышленности Мелисса Прайс, в свою очередь, заявила, что проект позволил создать около 1450 рабочих мест в Австралии и получить доступ к передовым технологиям.

Как было объявлено на мероприятии, в рамках поставки первых 25 ББМ "Боксер" Rheinmetall заключила дополнительные контракты с семью малыми австралийскими предприятиями, включая Frontline Manufacturing, Precision Metal Group, Direct Edge, MoTeC, Axalta, Hilton Manufacturing и Rockpress.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года по итогам трехлетнего тендера в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2" Министерство обороны Австралии заключило с компанией Rheinmetall Defence Australia контракт на поставку 211 ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 в нескольких версиях (большую часть должны составить разведывательные бронемашины). Стоимость продажи оценивается в 5,2 млрд. австр. долл. (3,53 млрд. долл. США). Общая стоимость программы в течение 30-летнего срока эксплуатации может составить 15,7 млрд. австр. долл., из которых австралийская промышленность получит около 10,2 млрд. австр. долл.

"Боксер" заменят 257 устаревших легких ББМ ASLAV, которые должны быть сняты с вооружения в 2021 году. Планируется, что новые ББМ будут применяться для различных задач, включая наблюдение и разведку, командование и управление, корректировку огня, эвакуацию поврежденной техники и т.д. Планируется, что 133 бронемашины в разведывательной версии будут снащены башней "Ланс" (Lance) с 30-мм пушкой.

Для реализации проекта Rheinmetall создаст Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) недалеко от Брисбена в партнерстве с правительством штата Квинсленд. Поставка первых бронемашин начнется в 2019 году. Как ожидается, для обучения личного состава они начнут применяться с 2020 года.

Первые 25 бронемашин (13 ед. в разведывательной версии и 12 ед. в многоцелевой MPV) будут собраны в Германии. Остальные 186 ББМ и 12 модулей будут произведены на мощностях Rheinmetall Defense Australia в Центре MILVEHCOE. Предприятие начнет выпуск продукции в 2021 году. Поставку всех бронемашин планируется завершить к 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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