Лавров назвал "неприятным эпизодом" отказ Минска размещать у себя российскую военную базу

Отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу глава МИД России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом.

Об этом он говорил в интервью газете "Коммерсант".

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", - сказал Лавров.

Министр при этом отметил, что по внешней политике в чистом виде у Москвы и Минска есть программа совместных действий. Кроме того, по словам Лаврова, Россия "тоже не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки. Это ничего не значит".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что нет никакой необходимости в размещении российской военной базы в его стране, а все обсуждения на этот счет назвал надуманными.