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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Американский сенатор потребовал от Пентагона расследовать причины задержки представления финансовой помощи Украине

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ Ричард Дурбин в письме на имя и.о. генерального инспектора министерства обороны США Гленна Файна потребовал расследовать причины задержки оказания финансовой помощи Украине, сообщает издание Hill.

Как сообщаюсь, утвержденное финансирование было задержано президентом Дональдом Трампом, который сослался на неблагоприятную ситуацию с коррупцией на Украине.

Вместе с тем, как сообщали СМИ, задержка фактически являлась методом давления Трампа на украинского президента Владимира Зеленского, которого в июльской телефонной беседе Трамп просил провести расследование деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В письме сенатора содержится требование проверить, "были ли какие-либо должностные лица в минобороны вовлечены в схему, целью которой являлся политический оппонент".

"Крайне важно, чтобы ваш офис провел тщательное расследование потенциальной роли Министерства обороны в этих утверждениях и своевременно представил свои выводы комитетам по обороне конгресса", - потребовал Дурбин.

Он поставил перед инспектором следующие вопросы: почему Пентагон не смог своевременно выполнить финансирование, было ли Пентагону приказано замедлить или остановить выделение средств, и был ли кто-либо в Пентагоне осведомлен о каких-либо связанных с этим просьбах со стороны президента или его персонала.

Палата представителей американского Конгресса инициировала запуск процедуры импичмента Трампа в связи с требованием президента к Зеленскому начать расследование.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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