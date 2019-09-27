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27.09.2019
Известия.ru

В МИДе ответили на отказ НАТО от моратория на размещение РСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не стал сюрпризом для Москвы.

"Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах. Сюрпризом для нас она не стала", — сказал Грушко ТАСС в среду, 25 сентября.

При этом замглавы МИДа указал, что в дипломатии принято отвечать на обращение. В этой связи он выразил надежду, что НАТО ознакомит Россию "с более существенной реакцией, нежели та, которую мы услышали сегодня".

"Мы не увидели никакой новизны, а только известные тезисы, которые были навязаны НАТО из-за океана", — заключил дипломат.

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила получение письма от президента РФ Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и других регионах.

По ее словам, Североатлантический альянс слышал это предложение и раньше, но "оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД".

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Страны
Россия
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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