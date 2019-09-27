В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран

Байконур. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские коммерческие корабли Crew Dragon и Starliner должны быть готовы к пилотируемым полётам к середине следующего года, заявил новый исполнительный директор NASA по пилотируемым программам Кеннет Бауэрсокс.

"Работа идёт очень интенсивно, мы надеемся, что к концу этого года, к середине следующего года у нас полетят пилотируемые версии данных кораблей. Нужно убедиться, что они полностью готовы, и когда готовность будет подтверждена, тогда мы начнём их запускать регулярно", - сказал Бауэрсокс на пресс-конференции на Байконуре.

"Мы также очень надеемся, что американские астронавты продолжат летать на кораблях "Союз", а российские космонавты начнут летать на американских коммерческих кораблях", - отметил он.