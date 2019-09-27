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27.09.2019
Интерфакс-АВН

В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Байконур. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские коммерческие корабли Crew Dragon и Starliner должны быть готовы к пилотируемым полётам к середине следующего года, заявил новый исполнительный директор NASA по пилотируемым программам Кеннет Бауэрсокс.

"Работа идёт очень интенсивно, мы надеемся, что к концу этого года, к середине следующего года у нас полетят пилотируемые версии данных кораблей. Нужно убедиться, что они полностью готовы, и когда готовность будет подтверждена, тогда мы начнём их запускать регулярно", - сказал Бауэрсокс на пресс-конференции на Байконуре.

"Мы также очень надеемся, что американские астронавты продолжат летать на кораблях "Союз", а российские космонавты начнут летать на американских коммерческих кораблях", - отметил он.

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Россия
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Компании
NASA
Проекты
Байконур
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