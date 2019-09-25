В РАН высказались о сибирском синхротроне

Ученые считают, что надо поддержать компетенции местных коллег

Беспокойство ситуацией, сложившейся вокруг синхротрона нового поколения, который решено построить на базе Института ядерной физики им. Г.И Будкера СО РАН (ИЯФ), выразили в пятницу президент Российской академии наук Александр Сергеев и вице-президент РАН Алексей Хохлов. Речь идет о том, что из-за чиновничьих проволочек проект, сдача которого первоначально планировалась на 2024 год, может зависнуть на более долгий срок.

Как ранее сообщал «МК», ученые до сих пор не получили полмиллиарда бюджетных рублей, которые должны были им выплатить за первый этап работы. Между тем свои средства у ученых уже подходят у концу. Этот тревожный момент усугубил Указ президента от 25 июля этого года №356, в котором говорится о возложении функций головной научной организации проекта на... Курчатовский институт. В добавок к неожиданному отстранению от руководства проектом президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил с предложением сделать рывок и в отведенные сроки создать синхротрон с энергией 6 гигаэлектронвольт (ГЭВ) вместо 3 ГЭВ.

«Это было бы не плохо, - поделились с «МК» физики ведущего в нашей стране института по созданию ускорительной техники, - только как бы за «сменой лошадей на переправе» и прежде намеченной цели мы вовсе не оказались у разбитого корыта».

– Когда готовился нацпроект «Наука», его разработчиками особое внимание было уделено созданию в России синхротрона нового поколения, какие есть уже во всех ведущих странах мира, - комментирует события последних дней Александр Сергеев. - Было принято решение создать даже не один, а сразу три синхротрона: в Протвино, Новосибирске и на острове Русский. Теперь в Новосибирске выражают обеспокоенность тем, что их проект «СКИФ» может быть не реализован к 2024 году, потому что есть предложения о перетасовке крупнейших проектов уровня мегасайнс. В Новосибирске хотят построить синхротрон, какой планировалось создать в Протвино. Это потребует много места, дополнительных средств. Вот новосибирцы и говорят: за пять оставшихся лет мы не успеем этого сделать.

Академик РАН А. Р. Хохлов. Источник: ru.wikipedia.org

Президент РАН отметил, что на этапе объявления о создании сразу трех синхротронов ряд ученых, академиков высказывались против «программы всеобщей синхротронизации» в стране. Давайте сделаем один, но хороший, гарантированно обеспечив работой ученых и заказами - отечественную промышленность. О необходимости подстегивания промышленности напоминал в мае этого года в Кремле и президент страны.

– Я был одним из тех, кто выражал сомнения в необходимости строительства сразу трех синхротронов, - вступил в разговор академик Алексей Хохлов. - Надо сделать хотя бы один, но чтобы он работал и обеспечивал все потребности ученых. Занимаясь физикой полимеров, мы используем в нашей работе синхротронное излучение, и для этого вынуждены ездить в Гренобль... Есть хороший Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, специалисты которого обладают уникальными компетенциями в приборостроении, и эти компетенции надо поддерживать. Наше принципиальное решение заключается в том, чтобы именно они выполняли намеченную работу по проекту.

– Российская академия наук планирует в ближайшее время обобщить мнения всех участников проекта и на основе этого сформулировать наше мнение по вопросам согласования или не согласования следующих шагов, - завершил тему президент РАН.