Войти
25.09.2019
Интерфакс-АВН

Три специалиста "Росатома", пострадавшие при ЧП на полигоне в Архангельской области, идут на поправку - глава корпорации

778
0
+3
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Yakovlev

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Трое сотрудников "Росатома", пострадавших при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, остаются в госпитале, но идут на поправку, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"8 августа в нашей семье случилось несчастье, погибли пять наших товарищей. У них остались родные и близкие, дети. Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку", - заявил Лихачев во вторник в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Как сообщалось, инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Проекты
ЯО
Похожие новости
12.08.2019
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания
26.12.2017
Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2017 года
02.08.2016
Наш флот силен традициями
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
07.08.2013
В центре внимания
17.05.2011
ДКБА испытывает аэростат "Пересвет"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны