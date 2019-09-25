Три специалиста "Росатома", пострадавшие при ЧП на полигоне в Архангельской области, идут на поправку - глава корпорации

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Трое сотрудников "Росатома", пострадавших при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, остаются в госпитале, но идут на поправку, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"8 августа в нашей семье случилось несчастье, погибли пять наших товарищей. У них остались родные и близкие, дети. Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку", - заявил Лихачев во вторник в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Как сообщалось, инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.