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25.09.2019
Интерфакс-АВН

В акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава украинских ВМС

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Катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М").
Церемония присвоения названий "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь" четырем новым построенным для ВМС Украины малым бронированным артиллерийским катерам проекта 58155 (шифр "Гюрза-М").
Источник изображения: Пресс-центр ВМС Украины

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во вторник покинула причальную стенку Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач, сообщает информагентство министерства обороны Украины "Армия Inform".

"В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, которая будет сопровождаться обменом данных по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе", - говорится в сообщении.

"Непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы учения по ведению минно-заградительных действий", - уточняет "Армия Inform".

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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