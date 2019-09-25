Глава "Укроборонпрома" пообещал советнику президента США реформу украинской оборонной промышленности

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Состояние выполнения и прозрачность государственного оборонного заказа, финансовый аудит, корпоративное управление и трансформацию ГК "Укроборонпром" обсудили генеральный директор оборонно-промышленного объединения Украины Айварас Абромавичус и старший советник президента США по вопросам ОПК Украины Дональд Винтер.

"Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а Концерн целом станет активным участником процесса развития отрасли", - цитирует Абромавичуса пресс-служба "Укроборонпрома" во вторник.

Гендиректор ГК добавил, что главным клиентом концерна является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное, чтобы обеспечивать украинскую армию всем необходимым.

Во время встречи стороны также обсудили важность изменений корпоративного управления и приведения устава "Укроборонпрома" в соответствие стандартам OECD, ведь это позволит вовлекать украинский ОПК в международную кооперацию.