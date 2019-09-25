Войти
25.09.2019
Интерфакс-АВН

Глава "Укроборонпрома" пообещал советнику президента США реформу украинской оборонной промышленности

1025
0
0
Укроборонпром
Укроборонпром.
Источник изображения: https://www.depo.ua

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Состояние выполнения и прозрачность государственного оборонного заказа, финансовый аудит, корпоративное управление и трансформацию ГК "Укроборонпром" обсудили генеральный директор оборонно-промышленного объединения Украины Айварас Абромавичус и старший советник президента США по вопросам ОПК Украины Дональд Винтер.

"Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а Концерн целом станет активным участником процесса развития отрасли", - цитирует Абромавичуса пресс-служба "Укроборонпрома" во вторник.

Гендиректор ГК добавил, что главным клиентом концерна является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное, чтобы обеспечивать украинскую армию всем необходимым.

Во время встречи стороны также обсудили важность изменений корпоративного управления и приведения устава "Укроборонпрома" в соответствие стандартам OECD, ведь это позволит вовлекать украинский ОПК в международную кооперацию.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
18.03.2019
Украина импортирует подержанные БМП-1 из Евросоюза
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
19.01.2016
Еще о деятельности "Укроборонпрома"
18.09.2015
Замглавы "Укроборонпрома": Американские "Джавелины" - киношный миф
17.09.2014
Порошенко запретил ОПК
10.07.2014
Пушки вместо микроскопов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны