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25.09.2019
Известия.ru

В Кремле рассказали о шансах на гонку вооружений из-за выхода США из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений. Так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос 24 сентября на встрече со студентами в Высшей школе экономики.

"Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент (Владимир. — Ред.) Путин", — цитирует его "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря российского лидера, наша страна может и без этого обеспечивать ядерный паритет и собственную безопасность.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он отмечал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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