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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации

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Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Куденко

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Укрепление террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в северных районах Афганистана несет угрозу странам Организации Договора о коллективной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Для государств-членов ОДКБ опасность при этом представляет укрепление "Талибана" в северных районах Афганистана", - сказал Сидоров на брифинге в Москве.

"Общая численность членов ("Талибана") в приграничных с Туркменистаном и Таджикистаном провинциях составляет около 11 тысяч человек", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Компании
ОДКБ
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