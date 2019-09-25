Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Куденко
Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Укрепление террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в северных районах Афганистана несет угрозу странам Организации Договора о коллективной безопасности, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Для государств-членов ОДКБ опасность при этом представляет укрепление "Талибана" в северных районах Афганистана", - сказал Сидоров на брифинге в Москве.
"Общая численность членов ("Талибана") в приграничных с Туркменистаном и Таджикистаном провинциях составляет около 11 тысяч человек", - добавил он.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Похожие новости