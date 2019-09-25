БДК проекта 11711 "Иван Грен" продолжат строить, учтут серьезные ошибки его проектирования - Рахманов

Калининград. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Строительство боевых кораблей на основе проекта 11711 "Иван Грен" продолжится, несмотря на серьезные ошибки в проектировании, заявил журналистам во вторник президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Те недоработки, которые мы получили на головном БДК (Большой десантный корабль - ИФ) "Иван Грен" начинают проявляться и на как бы первом серийном корабле "Петр Моргунов". Поскольку все-таки "Грен" строился долго, менялся трижды в своей комплектации, насыщении и размерениях, "Моргунов" взял те недостатки, которые были высказаны при приемке первого. Скажем так, он стал головным прим (с изменениями - ИФ)", - рассказал Рахманов, отвечая на вопрос о том, почему строительство БДК "Петр Моргунов" идет с определёнными трудностями.

В тоже время глава ОСК отметил, что сегодня АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в ОСК) ведет строительство двух БДК улучшенного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

"Нам бы очень хотелось, чтобы они строились более стабильно, поскольку, когда мы подписывали контракты, исходили из того, что существенных изменений в конструкции и материальной части этих кораблей не будет. Но пока эта практика не подтверждается. Поэтому мы очень внимательно и аккуратно смотрим за тем, как будет развиваться эта история. Конечно, мы бы хотели, чтобы все ошибки, совершенные при проектировании первых двух кораблей были учтены", - добавил Рахманов.

При этом он сообщил, что именно на базе проекта 11711 должен будет спроектирован и построен экспедиционный корабль, который, по сути, будет многоцелевым и авианесущим.

"Термин экспедиционный мы сбросили сами. Когда говорилось про вертолетоносцы, все думали про "Мистрали". Тем не менее, возможности компоновки и построения весьма и весьма широкие. Вероятно, флоту нужен еще больший корабль. Будем проектировать и смотреть дальше, кто и как его будет строить", - заключил Рахманов.

Как сообщалось, головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, а сдан флоту в июне 2018 года. Строительство корабля затянулось в связи с нерегулярным финансированием, а также из-за ошибок в проекте, которые пришлось устранять непосредственно в ходе работ.

Строительство первого серийного БДК "Пётр Моргунов" началось в феврале 2016 года. Его строительство проходит в напряженной обстановке, так как идет с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес". Срок сдачи БДК был перенесен на весну, а затем на декабрь 2019 года.