На усиление военного присутствия США в Польше будет симметричный и адекватный ответ - начштаба ОДКБ

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Усиление военного присутствия США в Польше повлечет за собой симметричный ответ, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

"Насчет усиления группировок войск и противовоздушной обороны, я думаю, что над этим думает и Генеральный штаб республики Беларусь, и Генеральный штаб Российской Федерации. Уверен, что реакция и меры будут абсолютно симметричными и адекватными", - сказал Сидоров журналистам во вторник.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планируемое усиление военного присутствия США в Польше не связано с Россией.

Общаясь с журналистами по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, он сказал, что, вероятно, часть американских войск будет переброшена на польскую территорию не из США, а из европейских стран. Однако, по его словам, это не связано с "угрозами из России".

В конце августа сообщалось, что Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше. Стороны согласовали уже как минимум шесть пунктов в разных частях Польши для дислокации войск США.