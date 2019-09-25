Украинские военные не рассчитывают на возвращение техники из Крыма - глава Минобороны

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что Украина не рассчитывает на возвращение ей Российской Федераций вооружения и техники, которые остались в Крыму.

"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", - сказал министр в интервью "BBC News Украина", отвечая на вопрос о том, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, который остались в Крыму после 2014 года.

При этом он сообщил, что переговоры о возвращении военных катеров, участвовавших в Керченском инциденте в декабре 2018 года, технически ведутся. "Но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", - заявил Загороднюк.

Кроме того, министр подчеркнул, что правительство Украины против закупки у России каких-либо запчастей и намерено путем импортозамещения решить вопросы потребности в российских запчастях. "Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений, ведь здесь даже объяснять не надо", - сказал Загороднюк.

Говоря о финансовой помощи США украинской армии, глава Минобороны Украины отметил, что не считает умышленным блокированием задержку с предоставлением Украине $250 млн. По его словам, такая помощь традиционно состоит из трех компонентов - расходов на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника, и консультативная помощь.

Вместе с тем он высказал надежду на предоставление Украины "Джавелинов", отметив, что это будет в рамках другой программы помощи.