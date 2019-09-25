Боевики в Сирии за четыре месяца пытались атаковать базу Хмеймим 30 снарядами и 13 беспилотниками

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевики с весны пытались атаковать авиабазу РФ "Хмеймим" в Сирии при помощи 30 реактивных снарядов и 13 беспилотников, сообщили российские военные.

"За последние четыре месяца уничтожено 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб незаконными вооруженными формированиями", - сказал командир российского зенитного ракетного полка в Сирии по имени Константин (фамилия не называлась) в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Российские военные сообщали, что авиабазу "Хмеймим" и базу ВМФ РФ в Тартусе прикрывают комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С" и "Тор-М1", а также системы дальнего действия С-400 "Триумф".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.