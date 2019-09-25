Войти
25.09.2019
Интерфакс-АВН

Боевики в Сирии за четыре месяца пытались атаковать базу Хмеймим 30 снарядами и 13 беспилотниками

729
0
0
Панцирь-С
Панцирь-С.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевики с весны пытались атаковать авиабазу РФ "Хмеймим" в Сирии при помощи 30 реактивных снарядов и 13 беспилотников, сообщили российские военные.

"За последние четыре месяца уничтожено 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб незаконными вооруженными формированиями", - сказал командир российского зенитного ракетного полка в Сирии по имени Константин (фамилия не называлась) в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Российские военные сообщали, что авиабазу "Хмеймим" и базу ВМФ РФ в Тартусе прикрывают комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С" и "Тор-М1", а также системы дальнего действия С-400 "Триумф".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Тор-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
18.01.2019
Накроет всех
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны