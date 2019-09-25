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25.09.2019
ЦАМТО

Корпус морской пехоты Филиппин получил последнюю партию боевых машин десанта KAAV

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Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин
Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин, прибывший с деловым заходом во Владивосток, 01.10.2018.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

ЦАМТО, 24 сентября. На базе ВМС Филиппин в Маниле 23 сентября состоялась церемония принятия на вооружение второй партии приобретенных у Hanwha Techwin плавающих боевых машин десанта (KAAV), предназначенных для оснащения Корпуса морской пехоты.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, бронемашины были доставлены в страну в конце августа и после завершения приемочных испытаний приняты на вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2016 года южнокорейская компания Hanwha Techwin (ранее Samsung Techwin) стала единственным финалистом проведенного МНО Филиппин тендера и подписала контракт на поставку 8 новых плавающих боевых машин десанта Корпусу морской пехоты страны. Стоимость продажи составила 2,423 млрд. филип. песо (52,5 млн. долл.). По условиям тендера, подрядчик должен выполнить поставку в течение 910 суток с момента начала финансирования продажи.

Первая партия из четырех машин была доставлена на Филиппины в конце апреля 2019 года – через несколько дней после состоявшейся 25 апреля официальной церемонии формирования в составе Корпуса морской пехоты роты плавающих машин десанта (Amphibious Assault Vehicle Company). Официальная церемония принятия техники на вооружение состоялась 17 июня в день празднования 121-й годовщины основания ВМС Филиппин.

Целью проекта закупки бронемашин KAAV является оснащение Корпуса морской пехоты Филиппин гусеничной бронетехникой, которая может применяться с борта двух 123-метровых стратегических десантных кораблей SSV (Strategic Sealift Vessel) класса "Тарлак", построенных индонезийской компанией PT PAL по южнокорейскому проекту. Корабли класса "Тарлак" были приняты на вооружение ВМС Филиппин в июне 2016 года и мае 2017 года. Каждый корабль может взять на борт до четырех бронемашин KAAV.

По заявлению вице-адмирала Роберта Эмпедрада, бронемашины могут быть спущены на воду с борта десантных кораблей на расстоянии до 1,5 морских миль от берега. Скорость движения на воде составляет от 10 до 16 км/ч. Бронемашины вооружены 12,7-мм пулеметами, 40-мм гранатометами и пусковыми установками дымовых гранат.

В сентябре 2019 года первая партия бронемашин приняла участие в межвидовых учениях ВС Филиппин DAGIT-PA 03 19, в ходе которых они были спущены на воду с борта стратегического десантного корабля (LD-602) "Давао дель Сюр" класса "Талак" и обеспечили высадку десанта на побережье. Ожидается, что все 8 машин KAAV-7A1 примут участие в предстоящих совместных филиппино-американских учениях PH-US KAMANDAG 04 2019, запланированных на октябрь 2019 года.

В своем выступлении на церемонии вице-адмирал Роберт Эмпедрад заявил о наличии планов приобретения еще не менее 16 бронемашин KAAV, которые будут применяться на двух новых десантных кораблях, которые планируется построить для ВМС страны.

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Страны
Индонезия
США
Филиппины
Южная Корея
Компании
Hanwha Techwin
PT. PAL
Проекты
Военные учения
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