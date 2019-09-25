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25.09.2019
Интерфакс-АВН

ОСК получила деньги по контракту с Индией на постройку фрегатов проекта 11356 - Рахманов

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Фрегат проекта 11356 для ВМС Индии "Таркаш" ("Колчан")
Фрегат проекта 11356 для ВМС Индии "Таркаш" ("Колчан").
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Калининград. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) получила денежные средства и готова к выполнению контракта с Индией на строительство фрегатов проекта 11356, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Все деньги согласно контракту пришли. Ждем, что завод (АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" - ИФ) приступит к работе. В ближайший месяц надеемся. Что корпуса будут подняты на стапель и с ними начнется основательная работа", - рассказал Рахманов.

По его словам, заводом будут приложены максимальные усилия, чтобы строительство фрегатов шло строго по графику. "Ответственность настолько высокая, бюджет настолько ответственный, что шансов срывать (сроки - ИФ) у нас нет", -добавил президент ОСК.

Как сообщалось, в январе 2019 года Минобороны Индии официального заявило, что правительство Индии и государственная судоверфь Goa Shipyard Ltd подписали контракт на строительство при содействии России двух фрегатов проекта 11356 российской разработки. Передача кораблей ВМС Индии запланирована на июнь и декабрь 2026 года. Предполагается, что их основным вооружением будут российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты "БраМос".

В настоящее время в составе ВМС Индии насчитывается 6 фрегатов проекта 11356 российской постройки, в составе Черноморского флота ВМФ России - 3 фрегата. Российские фрегаты отличаются от индийских ракетным вооружением - они оснащены крылатыми ракетами "Калибр-НК" с дальностью полета свыше 2 тыс. км.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
PJ-10 Brahmos
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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