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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты ЗРК С-300, С-400 и экипажи МиГ-31БМ ЦВО заступили на боевое дежурство после учений "Центр-2019"

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Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 "Фаворит"
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 "Фаворит".
Источник изображения: © Министерство обороны России

Екатеринбург. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО), выполнившие боевые стрельбы в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019" на полигоне в Астраханской области, прибыли в места постоянной дислокации в Поволжье, Сибири и Урала, сообщает пресс-служба ЦВО.

Боевые расчеты ЗРС С-300 и С-400 после проведения регламентных работ на технике отработали задачи маскировки позиций и приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в охраняемых районах Восточной Сибири, а также в Саратовской области.

Кроме того, летный состав сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, дислоцированных в Прикамье, также приступил к выполнению спектра задач по охране воздушного пространства районах ответственности.

Ранее расчеты ЗРС С-300 и С-400 в рамках учения "Центр-2019" отразили массированный ракетный авиационный удар. Налет условного противника имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас", "Фаворит" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.

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