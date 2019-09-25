Расчеты ЗРК С-300, С-400 и экипажи МиГ-31БМ ЦВО заступили на боевое дежурство после учений "Центр-2019"

Екатеринбург. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО), выполнившие боевые стрельбы в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019" на полигоне в Астраханской области, прибыли в места постоянной дислокации в Поволжье, Сибири и Урала, сообщает пресс-служба ЦВО.

Боевые расчеты ЗРС С-300 и С-400 после проведения регламентных работ на технике отработали задачи маскировки позиций и приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в охраняемых районах Восточной Сибири, а также в Саратовской области.

Кроме того, летный состав сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, дислоцированных в Прикамье, также приступил к выполнению спектра задач по охране воздушного пространства районах ответственности.

Ранее расчеты ЗРС С-300 и С-400 в рамках учения "Центр-2019" отразили массированный ракетный авиационный удар. Налет условного противника имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас", "Фаворит" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.