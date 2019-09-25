Sohu (Китай): топтались-топтались пять лет на одном месте и наконец прозрели: президент Украины Владимир Зеленский предложил России мир

Зеленский выразил надежду провести с Россией переговоры по вопросу конфликта на востоке, чтобы в кратчайшие сроки восстановить мир в стране. При этом он отметил, что обсудит этот вопрос с американским лидером и попытается достичь с ним договоренностей. Издание уверено, что США этому не обрадуются.

Как всем хорошо известно, после распада Советского Союза Украине отошла немалая доля "наследства". Она стала домом для множества промышленных предприятий мирового уровня, а также миллионов специалистов и высококвалифицированных кадров в области промышленных технологий. Реальность такова, что по показателям тяжелой промышленности и производству продукции военного назначения, например авиационных двигателей, корабельных газовых турбин и т.д., Украина считалась одной из лучших стран не только в Европе, но и во всем мире.

В то же время Украине от бывшего Советского Союза досталась крупная судостроительная верфь, на которой строили авианосцы. Ныне действующий китайский авианосец "Ляонин" (первоначальное наименование - "Варяг") был заложен именно на этой верфи. А еще Советский Союз оставил Украине на то время третий по величине арсенал ядерных боеголовок, который уступал лишь США и России и намного превосходил Великобританию и Францию.

Однако, к сожалению, прошедшие с тех пор 30 лет показали, что Украина не ценила то, что имела, и растратила все свои дары. Будучи родным России государством, Украина тем не менее пренебрегла братскими чувствами в угоду собственным интересам и теперь, находясь под сильным идеологическим воздействием со стороны западных стран, все больше отдаляется от нее. Люди на Украине повсеместно убеждены, что стоит лишь присоединиться к Евросоюзу и НАТО, как это в одночасье принесет богатство и развитие, подобное европейским странам. И приведет к тому, что Россия прогнется под давлением Запада, пусть даже ради создания угроз ее безопасности другие государства будут использовать Украину как пушечное мясо.

В 2014 году в отдаленных русскоговорящих областях на востоке Украины без особых раздумий было ограничено право использовать русскую речь. Это вызвало серьезное недовольство у членов русской диаспоры, которые уже в течение поколений жили на территории Украины. В один момент между сторонами вспыхнул вооруженный конфликт, и в результате восточные регионы объявили о выходе из состава Украины и провозгласили независимость. В ответ Украина послала на восток страны войска и начала затяжную войну. Россия же воспользовалась моментом и с помощью своих войск заняла Крым, и президент Владимир Путин во всеуслышание объявил о воссоединении России и Крыма.

Несмотря на постоянные заявления России о невмешательстве во внутренние беспорядки на Украине и неучастии в вооруженном конфликте на востоке страны, российская техника и вооружение широко используются силами народного ополчения, а небольшие по составу российские отряды все же вступают в конфликт для оказания поддержки.

Украины надеется, что Запад выступит посредником в урегулировании конфликта, однако пока его духовная поддержка сводилась скорее к пустым обещаниям, нежели к реальным действиям. А между тем конфликт на востоке страны все больше толкает ее к краю пропасти.

В 2018 году ВВП Украины на душу населения достиг ничтожно малой отметки - менее 2000 долларов. Это ниже, чем во всей остальной Европе, ниже, чем в странах Балканского полуострова, поглощенных войной и хаосом. Даже такие азиатские страны, как Вьетнам и Филиппины, и те оставили Украину позади. Все это очень грустно.

И вот, протоптавшись на одном месте целых пять лет, Украина, похоже, все-таки прозрела. Вступив в должность президента, Владимир Зеленский заговорил о мире и предложил взять курс на потепление отношений с Россией. На прошлой неделе состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Зарубежные СМИ начали активно называть это явным признаком того, что в российско-украинских отношениях наступила оттепель. Еще больше это подтверждают сообщения от 14 сентября о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду до конца этого месяца провести с Россией переговоры по вопросу конфликта на востоке, чтобы в кратчайшие сроки положить конец кровопролитию в этом регионе и восстановить мир в стране. Владимир Зеленский также отметил, что Украина обсудит этот вопрос с американским лидером и попытается достичь с ним договоренностей.

Если России и Украине действительно удастся наладить диалог, это благоприятно скажется на обеих странах и положит начало мирному периоду на Украине. С другой стороны, если говорить о США, то они, возможно, будут этому не очень рады. Сблизившись с Россией, Украина тем самым неизбежно отдалится от США, а те в свою очередь вполне могут лишиться важного рычага воздействия, которым они в течение долгого времени пользовались для сдерживания России. Так что США не обрадуются тому, чему обрадовался Владимир Зеленский. Поэтому он и хочет посмотреть на их реакцию, опасаясь, что сближение с Россией может слишком дорого обойтись.