Вооруженные силы получат систему по борьбе с утечками документов в интернет
Общеотраслевая информация, Электроника и оптика, Гос. регулирование и финансирование, Новые разработки, Глобальная безопасность:
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 24 сентября. Министерство обороны России проводит закрытый тендер на оснащение Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете.
Как передает "РИА Новости", это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.
"Закупка услуг по комплексному оснащению Вооруженных сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет", – говорится в заявке.
Начальная (максимальная) стоимость контракта – 250 млн. рублей. В этом году на эти цели запланировано выделить 148,12 млн. рублей. В 2020 году – 101,88 млн. рублей.
Все работы должны быть завершены до октября 2020 года, сообщает агентство.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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