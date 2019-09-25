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25.09.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы получат систему по борьбе с утечками документов в интернет

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 24 сентября. Министерство обороны России проводит закрытый тендер на оснащение Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете.

Как передает "РИА Новости", это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

"Закупка услуг по комплексному оснащению Вооруженных сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет", – говорится в заявке.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 250 млн. рублей. В этом году на эти цели запланировано выделить 148,12 млн. рублей. В 2020 году – 101,88 млн. рублей.

Все работы должны быть завершены до октября 2020 года, сообщает агентство.

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