Вооруженные силы получат систему по борьбе с утечками документов в интернет

ЦАМТО, 24 сентября. Министерство обороны России проводит закрытый тендер на оснащение Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете.

Как передает "РИА Новости", это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

"Закупка услуг по комплексному оснащению Вооруженных сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет", – говорится в заявке.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 250 млн. рублей. В этом году на эти цели запланировано выделить 148,12 млн. рублей. В 2020 году – 101,88 млн. рублей.

Все работы должны быть завершены до октября 2020 года, сообщает агентство.