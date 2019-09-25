Второй авианосец класса "Куин Элизабет" вышел в море на первые ходовые испытания

ЦАМТО, 24 сентября. Второй построенный для ВМС Великобритании авианосец класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэллс", 19 сентября покинул предприятие Rosyth Dockyard компании Babcock International в Розит для проведения первых ходовых испытаний.

По информации ВМС Великобритании, испытания будут проходить у побережья Шотландии, после чего корабль направится на военно-морскую базу "Портсмут".

Как предполагается, авианосец проведет в море около восьми недель для проверки и ввода в строй основных систем. К команде из 600 человек присоединилась группа из 320 гражданских специалистов организаций-подрядчиков, которые будут контролировать работу оборудования на борту 280-метрового авианосца и оперативно решать возникающие вопросы.

После завершения испытаний и прибытия корабля в Портсмут авианосец до конца года будет официально передан ВМС Великобритании возглавляемым BAE Systems и Babcock International "Альянсом производителей авианосцев" (Aircraft Carrier Alliance).

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании 3 июля 2008 года объявило о подписании с компанией BVT Surface Fleet, являющейся совместным предприятием BAE Systems и VT Group, и т.н. "Альянсом производителей авианосцев" первых контрактов общей стоимостью 3 млрд. фунтов стерлингов на постройку для ВМС страны двух авианосцев проекта CVF, "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэллс". Строительство блоков корпуса головного корабля началось в декабре 2008 года, закладка киля состоялась в июле 2009 года, спуск на воду – в июле 2014 года. 7 декабря 2017 года на военно-морской базе "Портсмут" состоялась церемония ввода (R08) "Куин Элизабет" в боевой состав британского флота. В настоящее время авианосец выполняет задачи в Атлантическом океане.

Строительство второго авианосца класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэллс", началось на предприятии Rosyth Dockyard в Шотландии в сентябре 2014 года. 8 сентября 2017 года состоялась церемония его крещения, а 21 декабря 2017 года он был спущен на воду.

Авианосцы класса "Куин Элизабет" являются самыми крупными и современными военными кораблями, построенными в Великобритании. Они предназначены для нанесения воздушных ударов по морским и наземным целям, поддержки боевых действий, операций по борьбе с терроризмом, оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Как ожидается, строк эксплуатации кораблей составит около 50 лет. По заявлению командования ВМС Великобритании, "Куин Элизабет" является вторым по величине авианосцем в мире, и первым, изначально разработанным для применения боевых самолетов пятого поколения.

Полное водоизмещение авианосца класса "Куин Элизабет" составляет около 65000 т, длина – 282,9 м, ширина – 73 м, осадка – 11 м, площадь полетной палубы – около 13000 кв. м. Корабли оснащены газотурбинной энергетической установкой и вспомогательной дизельной общей мощностью 108 мВт. Максимальная скорость хода составляет не менее 25 узлов, дальность плавания – до 10000 морских миль (18400 км) на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток. Предполагается, что на кораблях будет базироваться авиационная группа в составе 24 истребителей пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2" с коротким взлетом и вертикальной посадкой и 14 вертолетов "Мерлин" (9 противолодочных, 5 – дальнего радиолокационного обнаружения). Экипаж авианосца – 733 чел. плюс авиагруппа в составе 853 чел. (всего около 1600 человек).