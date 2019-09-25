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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Более 3 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в масштабных командно-штабных учениях общевойсковых армий

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Ростов-на-Дону. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 20 полевых пунктов управления развернули в рамках командно-штабных учений общевойсковых армий Южного военного округа, сообщает пресс-служба ведомства.

"Бригады и полки объединений ЮВО на Ставрополье, Кубани, в Адыгее, в Ростовской и Волгоградской областях, в республиках Северного Кавказа, а также на территории российской военной базы в Абхазии, действовали в единой системе управления. По замыслу КШУ каждая группировка действовала на своем направлении. Всего в учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано более 600 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством командующих объединениями созданы группировки войск из личного состава мотострелковых, ракетных, артиллерийских соединений, воинских частей инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения, бригад управления и других подчиненных и приданных частей.

Штабом военного округа оценивалось умение командующих объединениями оперативно принимать решения на применение войск и сил для выполнения учебно-боевых задач.

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Абхазия
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Минoбороны РФ
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Военные учения
ЯО
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