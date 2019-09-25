Белоруссия не поставляет оружие в находящиеся под санкциями страны - глава ВПК

Минск. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия не занимается поставками оружия местного производства в воюющие или находящиеся под санкциями страны, заявил руководитель государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

"Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он также напомнил, что ранее Белоруссии были принесены извинения в связи с подобными подозрениями "на самом высоком уровне" и "даже на уровне ООН".