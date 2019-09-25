Войти
25.09.2019
ТАСС

В Минобороны рассказали о сбитых в сентябре на подлете к базе Хмеймим БПЛА

758
0
0
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов достигает 150 км, отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ /Сирия/, 24 сентября. /ТАСС/. Произведенные боевиками в кустарных условиях ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны пролетать до 150 км, поднимаясь на высоту до 4 тыс. м. При этом практически нет сомнений, что со сборкой этих аппаратов террористам оказывают помощь извне, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов - 150 км, высота полета может достигать 4 тыс. м. Это очень серьезно", - сказал Конашенков, демонстрируя журналистам БПЛА террористических группировок, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

По его словам, изготовители этих беспилотников при всей внешней невзрачности своей "продукции" применяют достаточно сложные технические решения, требующие специального образования и со временем только совершенствующиеся. "На ударный аппарат, пораженный нашими средствами ПВО, устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов. <...> На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка - обыкновенная бочка с бензином на пять литров. Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два км. С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, - нужно серьезное техническое образование", - отметил Конашенков.

При этом, добавил он, с течением времени боевики совершенствуют технические решения. "Анализируя [эти сбитые] беспилотники, которые попадают в руки специалистов, мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", - отметил официальный представитель российского Минобороны.

Атаки на российскую авиабазу

3 сентября комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два ударных беспилотника боевиков. Оба аппарата, приближавшиеся к базе с северо-запада, были уничтожены на безопасном расстоянии, пострадавших не было, материальный ущерб базе также не причинен. Предыдущая попытка налета на авиабазу с помощью беспилотников была предпринята террористами 11 августа. Тогда в атаке участвовали шесть маневрирующих аппаратов, все они также были уничтожены российскими средствами ПВО. Ранее самолеты ВКС РФ неоднократно наносили точечные авиаудары по объектам боевиков, на которых те в кустарных условиях собирали беспилотные летательные аппараты и хранили запчасти к ним.

С воздуха авиабазу Хмеймим и порт базирования российского ВМФ в Тартусе прикрывает зенитно-ракетный полк Вооруженных сил России. Самые современные средства контроля позволяют обнаружить летательные аппараты и снаряды противника на расстоянии до 600 км и на высоте всего в 50 м. Полк оснащен зенитной ракетной системой С-400, зенитно-ракетным комплексом "Тор" и зенитно-ракетным пушечным комплексом "Панцирь С1". За неполный год российские силы ПВО, расставленные вдоль периметров авиабазы Хмеймим и порта Тартус в Сирии, уничтожили около 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
18.01.2019
Накроет всех
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны