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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Бригаду с "Искандерами" перебрасывают из Иваново на учения под Астраханью

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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) выполнят учебно-боевой пуск из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" на полигоне в Астраханской области, сообщили в пресс-службе ЗВО в понедельник.

"Ракетная бригада ЗВО, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", приведена в высшие степени боевой готовности в Ивановской области. Началась погрузка вооружения, военной техники и личного состава на железнодорожные эшелоны, которые прибудут на полигон "Капустин Яр" в Астраханскую область для проведения тактического учения", - говорится в сообщении ЗВО.

Военные сообщили, что на полигоне состоится учение, которое завершится выполнением боевого пуска ракеты по учебной цели, имитирующей командный пункт условного противника.

"Мероприятие носит плановый характер, в нем принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении ЗВО.

Как сообщалось, в Шуе (Ивановская область) базируется 112-я ракетная бригада Первой танковой армии ЗВО.

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1 комментарий
№1
25.09.2019 10:19
Цитата, q
Как сообщалось, в Шуе (Ивановская область) базируется 112-я ракетная бригада Первой танковой армии ЗВО.
Ну вот, место рассекретили.
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