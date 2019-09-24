Зариф: военно-морские учения Ирана, РФ и КНР не следует считать враждебным шагом

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместные военно-морские учения, которые Иран намерен провести с Россией и Китаем, надо воспринимать как невраждебное мероприятие, организуемое странами-партнерами, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Это - не враждебный шаг", - подчеркнул он в интервью CNN.

Зариф отметил, что это первый случай, когда решено провести учения на море в таком формате. "Это дружественные действия, проводимые близкими друг к другу партнерами", - сказал министр.

В конце прошлой неделе глава международного подразделения Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадир Незами заявил, что его страна планирует в скором времени провести военно-морские учения совместно с Россией и Китаем в международных водах.

"Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе", - заявил Незами, слова которого цитировали иранские СМИ.

Он отметил, что планов подобных учений в Персидском заливе нет.

Такое заявление Незами сделал после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после совершенной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Ранее иранские военные уже сообщали о планах провести учения совместно с Россией, но не упоминали об участии Китая.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.