Создание батальона ТОС-1А "Солнцепек" в рамках СКШУ "Центр-2019 втрое увеличило огневую мощь войск РХБ защиты ЦВО

ЦАМТО, 23 сентября. Создание батальона тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" втрое увеличило огневую мощь войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО).

Подобное подразделение было впервые сформировано на время проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", сообщил начальник войск РХБ защиты ЦВО генерал-майор Валерий Васильев.

"Апробация нового подразделения в боевых условиях осуществлялась на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", по замыслу которого огнеметный батальон был придан для усиления танковой дивизии, действующей на направлении главного удара группировки", – заявил В.Васильев.

Начальник войск РХБ защиты ЦВО отметил, что объективный контроль площади поражения, уничтоженных вооружения и военной техники условного противника, в том числе и бронированной, показывают, что задачу по предназначению тяжелый огнеметный батальон выполнил успешно.

"Детальный анализ эффективности применения "Солнцепеков" еще предстоит провести, но уже сейчас можно уверенно сказать, что огневая мощь увеличилась как минимум втрое" – цитирует В.Васильева пресс-служба Центрального военного округа.