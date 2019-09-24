Наследники "Шишиги" и "Кайманы" замечены на учениях "Щит Союза-2019"

На проходивших на нижегородском полигоне Мулино российско-белорусских учениях "Щит Союза-2019" военнослужащие дружественного государства кроме техники, доставшейся в наследство от Советской армии, применяли также изготовленную на национальных предприятиях.

Например, были замечены наследники известного советского вездехода ГАЗ-66, прозванного в войсках "Шишигой". Речь идет о тактических автомобилях "Волат" МЗКТ-500200 с колесной формулой 4х4. При снаряженной массе в 6400 кг они могут перевозить 3000 кг или 21 бойца.

На грузовике установлен российский дизельный двигатель ЯМЗ-53452 мощностью 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч. Запас хода -1000 км. Глубина преодолеваемого брода достигает 1,8 м.

Имеется система регулировки давления воздуха в шинах. Кабина выполнена каркасно-панельной.

МЗКТ-500200 служат для перевозки 120-мм миномета 2С12 "Сани" или буксировки 2Б23 "Нона-М1" такого же калибра.

Бронеавтомобили "Кайман" совсем недавно поступили на вооружение сил специальных операций, но уже успели себя хорошо зарекомендовать. Они являются развитием другой известной боевой машины - БРДМ-2.

Боевая масса - 7000 килограммов. В "Кайман" помещается 6 бойцов. Мощность двигателя - 170 л.с. Скорость по шоссе - до 110 км/ч.

Это боевое транспортное средство достаточно хорошо преодолевает вплавь водные преграды, что как раз и было продемонстрировано на прошедших учениях. Скорость на водной глади достигает 8 км/ч. Запас хода - 1000 км.

Броня надежно защищает от пуль и осколков. В противоминных целях днище выполнено V-образным. В качестве вооружения могут использоваться различные пулеметы, в том числе крупнокалиберные, а также 30-мм автоматические гранатометы "Пламя".

В Мулино "Кайманы" участвовали в освобождении населенного пункта, который захватили условные террористы.

Алексей Моисеев