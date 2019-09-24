"Швабе" в сентябре поставит в Норвегию партию оптики для мониторинга лесов

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" поставит в Норвегию партию оптического оборудования для ведения исследований в области лесоводства и геологии, сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.

"Ученые Норвегии продолжат исследования в области лесоводства и геологии с использованием дифракционных решеток холдинга "Швабе" госкорпорации Роcтех. Серия новых поставок оптики в королевство состоится в сентябре текущего года. Совокупный объем экспортной поставки составит 80 штук", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оптические элементы, разрабатываемые и выпускаемые Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) холдинга "Швабе", используются норвежскими специалистами для комплектации гиперспектральных камер.

"Они применяются при мониторинге состояния лесистых местностей и сельскохозяйственной растительности, в том числе поиска зараженных и подверженных заболеваниям деревьев. Это помогает купировать проблему и способствует лесовосстановлению", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ГИПО Виллен Балоев, чьи слова приводятся в сообщении, заявил, что холдинг стремится "соответствовать высоким требованиям инозаказчиков, предъявляемым к экологическому мониторингу. Важную роль здесь играет соотношение качества и цены наших изделий. Многолетнее сотрудничество подтверждает оказанное нам доверие. Уже с начала года мы поставили в Норвегию 54 решетки".

Отмечается, что "Швабе" поставляет дифракционные решетки в Норвегию на протяжении шести лет.