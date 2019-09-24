Оценка экспертов: восемь стран участвовали в российских стратегических учениях "Центр-2019" (Национальное радио Китая, Китай)

Китайские эксперты дают высокую оценку российским учениям "Центр-2019", в которых также участвовали военные из других стран — Китая, Пакистана, Казахстана и так далее. По словам военного обозревателя Ли Ли, китайцам было чему поучиться у российских коллег. Военные России и Китая все больше сближаются.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходили с 16 по 21 сентября. Всего в них участвовали 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц боевой техники, 600 самолетов и 15 кораблей. Учения проходили на восьми полигонах в России. Помимо российской армии, были задействованы военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Что знаменательного произошло в ходе учений? Какую роль сыграл Китай? Узнаем у военного обозревателя Ли Ли ().

Учения "Центр" проводятся российской стороной раз в четыре года. По словам военного обозревателя Ли Ли, исходя из количества задействованного вооружения и военной техники, числа участвовавших стран и охваченных территорий, можно получить представление о масштабе и уровне сложности мероприятий, проводимых в рамках учений "Центр".

Ли Ли: Во-первых, учения "Центр" проводятся каждые четыре года. В 2015 году участников было не так много - чуть более 90 тысяч человек, тогда как в этом году было задействовано около 130 тысяч человек. В прошлых учениях было меньше военной техники - 7 тысяч единиц, а этом году - более 20 тысяч единиц.

Во-вторых, широкая площадь охвата. В этом году учения проходили на восьми полигонах, в том числе даже на Урале.

В-третьих, к учениям присоединились больше стран, выросла сложность отрабатываемых задач.

В-четвертых, транспортировка осуществлялась при помощи 80 самолетов Ил-76. Россия всегда славилась своими десантниками как главной силой нанесения внезапного удара по противнику, однако такое большое количество транспортных самолетов может создать немало организационных трудностей, связанных, например, с подготовкой аэродромов. Все это соотносится с нуждами военного времени.

По сообщениям, в этом году учения проходили в два этапа. На первом этапе стратегический штаб учений утвердил оперативные решения и выработал оперативный план, а также руководил отражением авиаударов "противника", ведением разведки и организацией боевого порядка в обороне. В ходе второго этапа отрабатывались вопросы управления многонациональной группировкой войск с целью нанесения массированного огневого удара для разгрома условного противника. По мнению военного обозревателя Ли Ли, особо важен был первый этап учений, активную роль в котором сыграла китайская сторона.

Ли Ли: Учения "Центр-2019" были названы стратегическими командно-штабными, так как в основном отрабатывались вопросы, связанные с планированием. Это входило в первый этап. Без организационной работы, проведенной стратегическими штабными органами, было бы непонятно, каким образом осуществлять оборону, контрудары и маневры в условиях совместной антитеррористической операции с участием такого большого числа стран. Данный этап был включен в штабные учения, и наши силы командования сыграли важную роль в процессе планирования.

Второй этап был посвящен нанесению совместного контрудара. Для участия в нем Китай отправил более 1,6 тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе наземные боевые машины, танки "Тип 96А", БМП "Тип 04", а также 122-мм гаубицы. Вся эта техника могла быть задействована в различных частях учений. Китай также отправил некоторое количество вертолетов, в том числе WZ-10 и Ми-171, которые сыграли особенно большую роль на втором этапе учений, в частности во время ведения огня с целью прикрытия танков наземных подразделений.

По мнению военного обозревателя Ли Ли, участие в учениях позволило Китаю перенять опыт в обучении войск, накопленный российской стороной за долгое время.

Ли Ли: Благодаря близкому контакту в рамках учений мы смогли приобщиться к опыту, приобретенному Россией в ходе прошедших стратегических учений. Это поможет нам лучше организовывать отправку войск на дальние расстояния, проводить масштабные маневры и осуществлять контрудары.

Также учения показали Китай как силу, сражающуюся за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Близкое общение российской и китайской армий запускает консультативный механизм по обеспечению стратегической безопасности.

Так как в участвующих странах командование, способы ведения боя и тактические маневры различаются, все мероприятия в рамках учений должны были происходить с точностью до секунды, для чего требовалось тесное взаимодействие всех сторон. Командующий группировкой китайских войск Лю Сяоу отметил, что учения укрепили способность совместно реагировать на новые вызовы и угрозы.

Лю Сяоу: В ходе международных антитеррористических учений китайские подразделения участвовали в совместных операциях по корректировке, оперативному командованию и полевым тренировкам, что говорит о глубине сотрудничества, необходимого для осуществления совместных операций. Учения продемонстрировали взаимное доверие, царящее между участвовавшими странами, в особенности между Россией и Китаем. Они стали частью реализации и углубления всесторонних отношений партнерства и стратегического взаимодействия новой эпохи, провозглашенных лидерами России и Китая. Учения сыграли важную роль для защиты региональной стабильности и безопасности, а также мира во всем мире.

Ху Чэнчэн