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24.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай обнаружил уникальную способность российских С-500

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Источник изображения: Алексей Павлишак/ТАСС

Новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей" превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО, пишут китайские СМИ.

Китайское издание Sina отмечает, что благодаря своими характеристикам новый ЗРК займет место С-400 как самого передового российского противоракетного комплекса, передает РИА "Новости".

Автор публикации напоминает, что, по мнению экспертов, С-500 обладает способностью сбивать метеориты.

В 2013 году метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска, разлетевшись на части. Небесное тело пересекло атмосферу со скоростью 67 тыс. 600 километров в час.

"Но в российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала", – говорится в публикации.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее назвал срок начала серийного производства новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможностях ЗРК С-500 ("Прометей"), а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Чемезов Сергей
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