Закон Мура адаптировали для военных

Через тридцать лет пехотинцы будут бегать с тяжёлыми пулемётами, а танки вооружатся 155-мм пушками. Как сообщает портал defenseone.com, такой прогноз сделал Александр Котт, сотрудник Исследовательской лаборатории армии США (Army Research Laboratory).

В 1965 году один из основателей компании Intel Гордон Мур выявил закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом количество транзисторов в них каждый раз возрастало приблизительно вдвое. Эту закономерность с некоторыми правками позже назвали Законом Мура. Теперь нечто схожее с формулой Мура разработали для военных.

Кривая военных технологий Александра Котта Источник изображения: defenseone.com

По словам Котта, он проследил эволюцию вооружений за последние семь веков и вывел закономерность, которая позволяет прогнозировать рост огневой мощи в будущем. Так, данные о стрелковом и артиллерийском оружии базируются на том, как изменялся калибр орудий, их скорострельность и дальность ведения огня. При этом во внимание не принимаются возможные технические инновации — например, создание оружия на новых физических принципах (лазеры и т.д.).

Согласно формуле Котта, уже к 2050 году экипировка солдат будет напоминать средневековые латы (то есть защищено будет практически все тело). Нести дополнительную нагрузку, которая вырастет примерно на 50%, помогут экзоскелеты. При этом огневая мощь солдат существенно возрастёт — они смогут с лёгкостью пользоваться тяжёлыми пулемётами, которые сейчас устанавливаются на технику.

Что касается танков, то их развитие пойдёт по двум направлениям: тяжёлые танки станут еще тяжелее, при этом появится класс скорострельных танков, по огневой мощи существенно превосходящих современные тяжёлые боевые машины. Так, 70-тонные танки будут вооружаться орудиями калибром свыше 150 мм, а другие танки с 132-мм орудиями смогут делать до 10 залпов в минуту и преодолевать пересечённую местность на скорости 45 км/ч.